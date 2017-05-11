Китайский мессенджер WeChat разблокировали в России

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Москва, 11 мая. Роскомнадзор исключил из реестра запрещенных сайтов китайский мессенджер WeChat. Сообщение об этом распространила пресс-служба ведомства.

Как уточнили представители Роскомнадзора, в ответ на выдвинутые требования компании Vimeo LLC, Opera Software AS и WeChat International Pte Ltd предоставили сведения, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации.

«Ограничение доступа к информационным системам WeChat International PTE, действовавшее ранее, снято», — говорится в сообщении на сайте федеральной службы.

Напомним, один из популярнейших мессенджеров в мире заблокировали на территории России 5 мая. Основанием для блокировки послужил закон, требующих от сервиса передачи данных о пользователях властям.

