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Технологии
Китайский мессенджер WeChat разблокировали в России

Китайский мессенджер WeChat разблокировали в России

13:05  11 Мая 2017
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Китайский мессенджер WeChat разблокировали в России
Москва, 11 мая. Роскомнадзор исключил из реестра запрещенных сайтов китайский мессенджер WeChat. Сообщение об этом распространила пресс-служба ведомства.

Как уточнили представители Роскомнадзора, в ответ на выдвинутые требования компании Vimeo LLC, Opera Software AS и WeChat International Pte Ltd предоставили сведения, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации. 

«Ограничение доступа к информационным системам WeChat International PTE, действовавшее ранее, снято», — говорится в сообщении на сайте федеральной службы.

Напомним, один из популярнейших мессенджеров в мире заблокировали на территории России 5 мая. Основанием для блокировки послужил закон, требующих от сервиса передачи данных о пользователях властям. 
 

Ярослава Замысловатова
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