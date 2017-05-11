Ирак: боевики ИГ казнили 40 заключенных в провинции Киркук

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Киркук, 11 мая. Боевики «Исламского государства»* расстреляли заключенных на севере Ирака.

Представители иракской полиции сообщили, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) опасаются возникновения восстаний на контролируемых ими территориях в Ираке. 40 джихадистов были арестованы своими соратниками после того, как сбежали с поля боя во время столкновений с правительственными войсками.

Главари «Халифата» приговорили заключенных к смерти. На севере Ирака продолжается военная операция против исламистов. Боевики используют район Хавиджа для атак в провинциях Киркук и Дияла. Командование ВС Ирака сообщает, что район будет освобожден после окончательной зачистки Мосула.

* Организация запрещена на территории РФ.