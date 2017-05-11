Правительство изменило систему ценообразования ЖКХ‍: как изменятся тарифы для населения

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Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление, которые изменяет ценообразование в сфере жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) России, начиная со следующего года. Документ был опубликован на сайте Кабмина.

Согласно сопроводительной записке к постановлению, принятое решение направлено на развитие институтов концессии в ЖКХ. Так, постановление предусматривает, что расчетная предпринимательская прибыль в сфере ЖКХ не должна будет устанавливаться для государственных, муниципальных организаций, которые поставляют услуги в сфере ЖКХ. Кроме того, работа коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в ЖКХ, нормализуется в соответствии с договором аренды на срок до трех лет. Подчеркивается, что это относится к организациям, которые осуществляют работу в сфере теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения и обращения с отходами (вывоз мусора).

Эксперт Постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, генеральный директор СРО НП ПЖК «МежРегионРазвитие», Владислав Воронков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей пояснил: вопрос о создании институтов концессии в сфере ЖКХ обсуждается на уровне правительства РФ, на уровне министерства строительства и ЖКХ уже достаточно давно. Он отметил, что на протяжении последних двух лет идет активное обсуждение. Где-то в ряде регионов уже реализованы проекты, где-то это только пилотные проекты.

«На самом деле привлечение частных инвестиций в отрасль ЖКХ, как видит министерство — это один из выходов из состояния глубокой ветхости оборудования, производящего те и или иные виды коммунальных ресурсов. Например, котельная в небольшом городе. Она достаточно старая, работает на мазуте, трубы все изношены, но ближайший городок либо поселок надо каким-то образом снабжать теплом, горячей водой. Местный бюджет выделяет деньги для своего муниципального предприятия (котельная). И потом же сам и контролирует, как эти деньги расходуются — куда они были потрачены, в полном ли объеме. Иногда идет неэффективное использование. Деньги бюджетов этих небольших городов и поселений очень малы, потому что надо обустраивать социальную инфраструктуру (детские сады, школы, больницы, расселение ветхого аварийного жилья, капитальный ремонт). Куда у нас только бюджет ни тратится. В данном случае на уровне правительства было принято решение о привлечении инвесторов, которые со своими деньгами придут в эти поселки. Допустим, они вкладывают 100 миллионов рублей на модернизацию систем ЖКХ. Они, на нашем примере, меняют котел с мазутного на газовый, ставят систему автоматики, ремонтируют трубы. Потом этот инвестор и спросит с этого совместного концессионного предприятия в рамках соглашения с муниципалами», — рассказал Владислав Воронков.

По словам эксперта, развитие институтов концессии в сфере ЖКХ позволит инвестору оценить работу муниципалитетов, проверить эффективность выделенных средств и отследить, в каком объеме были потрачены деньги на те или иные нужды. Инвестор будет считать все до копейки.

Как передает ФБА «Экономика сегодня», концессионный договор позволит установить четкие правила игры. Инвестор будет брать предприятие в концессию на определенных условиях, обязуясь сделать определенные вложения в его модернизацию. Согласно действующему законодательству, если существующие тарифы не покрывают затраты, их из собственных бюджетов должны возмещать субъекты федерации или муниципалитеты.

По мнению специалистов, поскольку государственные структуры никогда не хотят платить, инвестиционные риски для концессионера «размываются» на 20-30 лет, что также не очень хорошо. Поэтому инвесторам необходимы понятные правила игры: фиксированная предпринимательская прибыль и долгосрочное тарифное регулирование.

Единственный источник, где инвестор сможет взять прибыль — тарифы для населения. Государство может снять систему жесткого контроля цен на услуги ЖКХ, перейдя на рыночные механизмы ценообразования. Однако это сразу же отразится на цифрах в платежных квитанциях российских граждан. Поэтому государство пока и не идет на смягчение контроля. Очевидно, что по этому поводу еще будут дискуссии в правительстве.

«Уже сегодня подавляющее большинство предприятий в сфере ЖКХ работают на основе концессионных соглашений. В этих соглашениях определяются ценовые параметры тарифов на следующие 10–15 лет, так что их роста или снижения в 2018-м из-за нового документа правительства ждать не приходится», — заявил эксперт Высшей школы госуправления РАНХиГС Игорь Кокин.