Покусанным няней омским малышам потребовалась помощь психолога

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Омск, 11 мая. С детьми, «покусанными» няней, которую в настоящее время отстранили от работы, работает психолог.

Как стало известно ФАН, специалист образовательного учреждения должна в течение месяца предоставить родителям отчет по психолого-эмоциональному состоянию детей.

Ранее родители воспитанников детского сада Омска обвинили младшего воспитателя группы «Гномики» в насилии над их детьми. Как рассказала в соцсетях одна из мам, няня Елена Я. кусает детей, бросает их на пол и пытается душить.

Напомним, Следственный комитет Омска проводит доследственную проверку сообщений родителей. Педагог временно отстранена от работы до выяснения всех обстоятельств и деталей происшествия.