Создатель «групп смерти» Филипп Лис останется в «Крестах» до конца августа

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Санкт-Петербург, 11 мая. Создателю «групп смерти» Филиппу Лису продлили срок заключения под стражей. В СИЗО он останется до 20 августа.

Постановление о продлении меры пресечения Филиппу Будейкину вынес сегодня Октябрьский районный суд Петербурга. Сам Будейкин признает свою вину и против решения суда не возражал.

Сейчас создатель «Синих китов» находится в СИЗО «Кресты» в Петербурге. По версии следствия, он и ряд других людей в закрытых сообществах в соцсетях «пропагандировали суицидальное поведение и провоцировали несовершеннолетних пользователей на сведение счётов с жизнью».

В конце декабря Будейкина направили на психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой он был признан вменяемым.

