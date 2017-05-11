После вспышки менингита в тюменских школе и детсаде проверяют поставщика продуктов

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Тюмень, 11 мая. Эпидемиологи продолжают устанавливать причину вспышки вирусного менингита в Тюменской области. Накануне специалисты проверили воду и пришли к выводу, что она не является причиной эпидемии. Теперь подозрение пало на продукты.

Как стало известно ФАН, питание в детский сад и школу, где зафиксировали случаи заболевания менингитом, поставляет компания, зарегистрированная в деревне Березовка.

Ранее сообщилось, что количество заболевших вирусным менингитом в поселке Тюнево увеличилось до 29 человек. За сутки в больницу попали еще девять человек со схожими симптомами.