Няню, кусавшую «гномиков» в Омске, отстранили от работы в детсаде

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Омск, 11 мая. Няню, которая якобы избивает детей в Омске, отстранили от работы. Следователи проводят доследственную проверку сообщения.

Напомним, младшего воспитателя группы «Гномики» омского детского сада родители обвинили в том, что 55-летняя Елена Я. избивает, кусает и бросает на пол воспитанников во время тихого часа. Об этом в социальных сетях рассказала мама одного из детей.

Родители написали коллективное заявление в Следственный комитет России.

Как рассказал источник ФАН в образовательном учреждении, руководство садика приняло решение временно отстранить от работы женщину до выяснения всех обстоятельств.