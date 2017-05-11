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Няню, кусавшую «гномиков» в Омске, отстранили от работы в детском садике

Няню, кусавшую «гномиков» в Омске, отстранили от работы в детском садике

12:20  11 Мая 2017  /обновлено: 12:26  11 Мая 2017
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Няню, кусавшую «гномиков» в Омске, отстранили от работы в детсаде

Омск, 11 мая. Няню, которая якобы избивает детей в Омске, отстранили от работы. Следователи проводят доследственную проверку сообщения.

Напомним, младшего воспитателя группы «Гномики» омского детского сада родители обвинили в том, что 55-летняя Елена Я. избивает, кусает и бросает на пол воспитанников во время тихого часа. Об этом в социальных сетях рассказала мама одного из детей.

Родители написали коллективное заявление в Следственный комитет России.

Как рассказал источник ФАН в образовательном учреждении, руководство садика приняло решение временно отстранить от работы женщину до выяснения всех обстоятельств.

#омск #скрф #детсад #няня
Дана Балан
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