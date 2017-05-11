Сирия новости 11 мая 12.30: войска Асада поставили ИГ ультиматум под Дамаском, новая партия боевиков покинула Хомс

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Сирия, 11 мая. Сирийская армия потребовала от ИГ* вывести своих радикалов из лагеря Ярмук к югу от Дамаска. В Хомсе завершилась эвакуация девятой партии боевиков и членов их семей из квартала Аль-Ваир. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): поставили засевшим под Дамаском террористам ИГ ультиматум; отбила у террористов три высоты к востоку от Хомса; ликвидировала полевого командира «Джейш аль-Изза» к северу от Хамы; отразила атаку исламистов к западу от Хамы.

«Организация освобождения Леванта» («Джебхат ан-Нусра»): готовится к новым столкновениям с группировкой «Джейш аль-Ислам»*****; атаковала позиции САА в провинции Хама.

Курды: ведут бои с протурецкими силами к северу от Алеппо; продолжают наступление на ИГ в провинции Ракка после освобождения города Ат-Табка и Евфратской ГЭС.

Международная коалиция: в результате налета на селение в провинции Ракка погибли пять семей.

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Провинция Дамаск

Ситуация в восточных пригородах Дамаска относительно стабилизировалась. Новых сообщений о боях между сирийской армией и вооруженными исламистами в квартале Аль-Кабун не поступало, как и о столкновениях между радикальными группировками в Восточной Гуте Дамаска.

По данным информационного портала Damascus Now, полевой командир ИГ Фирас Ганнам, известный также как Абу Марим, был найден убитым в районе Аль-Хаджар Аль-Асвад к югу от столицы. Ликвидации высокопоставленного боевика предшествовало обвинение в ренегатстве, предъявленное ему «товарищами по оружию».

Эвакуация второй группы боевиков сформировавшейся вокруг группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта») из лагеря палестинских беженцев Ярмук была отложена по причине массированной атаки ИГ на их позиции. В ответ сирийская армия поставила засевшим в Ярмуке террористам «Исламского государства» ультиматум. Если радикалы не согласятся сдать лагерь, а также прилегающие к нему районы Ат-Тадамун и Аль-Хаджар Аль-Асвад в ближайшие недели, силы Башара Асада начнут операцию по зачистке района. Об этом сообщил информационный портал Al-Masdar News.

Напомним, что Ярмук, большая часть которого остается под контролем ИГ, является последним оплотом незаконных вооруженных формирований к югу от Дамаска. Эксперты предполагают, что блокированные в лагере террористы будут вынуждены принять условия противника, что позволит сирийской армии полностью обезопасить столицу с данного направления.

Провинция Алеппо

Ситуация к западу от Алеппо остается напряженной, несмотря на вступление в силу меморандума о создании зон безопасности. Ливанский телеканал «Аль-Манар» сообщил, что частично контролирующие пригороды столицы региона боевики нанесли несколько ракетных ударов по кварталу Аз-Захра. Данных о пострадавших среди мирного населения не поступало.

В северной части провинции продолжается вооруженный конфликт между «Демократическими силами Сирии» (SDF)**** и пользующейся поддержкой Анкары «Свободной сирийской армией» (ССА)**. Столкновения фиксируются в районе населенного пункта Твейс близ города Мариа. Об этом сообщил информационный портал Damascus Now.

Напомним, что основной причиной напряженности является давняя вражда между турецким правительством и курдскими формирования. Посредником между сторонами является возглавляемая США международная коалиция. Накануне в СМИ был опубликован подписанный представителем американской армии документ, который санкционирует передачу контроля над рядом курдских селений «Свободной армии». С другой стороны, президент США Дональд Трамп утвердил план прямых поставок оружия курдским формированиям в Сирии в рамках кампании «Гнев Евфрата».

Провинция Хомс

В Хомсе завершился вывод девятой партии отказавшихся сложить оружие боевиков и членов их семей из квартала Аль-Ваир. По данным сирийского информационного агентства САНА, в город Джараблус к северу от Алеппо были эвакуированы 260 радикалов и 1372 мирных жителя на 41 автобусе. Губернатор провинции Хомс Талаль аль-Барази заявил журналистам, что последняя партия боевиков покинет Аль-Ваир 20 мая.

В восточной части региона правительственные войска продолжают кампанию против ИГ в районе гор Аш-Шумария. Накануне силам Башара Асада при поддержке «Национальных сил обороны» (NDF)****** в ходе ожесточенных столкновений удалось занять три стратегически важные высоты к югу и западу от селений Хабра Аль-Гарбия и Расм Хамида. Боевики понесли потери в живой силе и военной технике. Об этом сообщило агентство САНА со ссылкой на военный источник.

По данным информационного портала Damascus Now, террористы обстреливают из гранатометов и пулеметов селение Максир аль-Хисан. Данных о пострадавших не поступало. В ответ сирийская армия наносит удары по огневым точкам радикалов.

Напомним, что развив наступление в северном направлении, силы Башара Асада смогут нанести удар по главному оплоту ИГ в провинции Хама городу Укейрибат, а также обезопасить от атак террористов шоссе Алеппо-Ханассер-Асрия-Саламия, свой единственный путь снабжения в провинции Алеппо.

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Провинция Дейр эз-Зор

Гуманитарная ситуация захваченном «Исламским государством»* городе Аль-Маядин на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор остается критической. Активисты сообщают, что боевики используют дома мирных жителей в качестве оружейных складов и цехов для производства мин. Прошлой ночью в одном из таких импровизированных арсеналов прогремело несколько взрывов. В результате также загорелась располагающаяся поблизости цистерна с нефтью. Несколько мирных жителей погибли, двое из них уже были опознаны. Об этом сообщил информационный портал DeirEzzor 24.

Провинция Даръа

Снимки беспилотников подтверждают, что командование США и Иордании сосредоточило крупные силы у границы провинции Даръа. Пресс-центр ливанской «Хезболлы» опубликовал карту с позициям подразделений, предположительно готовящихся к вторжению на территорию Сирию.

Напомним, что за последние недели СМИ неоднократно сообщали о том, что Вашингтон и Амман готовятся к военной интервенции. Одновременно с этим поддерживаемая США и Иорданией «Свободная сирийская армия» начала наступление на позиции сил Башара Асада к востоку от Дамаска. Военные эксперты считают, что боевики ССА действуют согласно американскому плана, целью которого является контроль над приграничными регионами. Сирийское командование, в свою очередь, приступает к крупной кампании с целью обезопасить границу с Ираком от ИГ.

Провинция Идлиб

Ситуация в провинции Идлиб остается напряженной по причине высокой активности незаконных вооруженных формирований. Новым поводом для беспокойства стало заявление группировки «Джейш аль-Ислам» о возобновлении боевых действий против «Организации освобождения Леванта» и союзного ей формирования «Файлак ар-Рахман». По данным информационного портала Al-Hadath News, обе стороны готовятся к продолжению борьбы.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» при поддержке международной коалиции продолжают кампанию против ИГ. По данным информационного портала Al-Masdar News, курдские саперы зачищают от заложенных террористами взрывных устройств освобожденную накануне Евфратскую ГЭС. Активисты сообщают, что бойцы SDF захватили склад с боеприпасами ИГ в четырех километрах к северо-западу от дамбы.

Одновременно с этим командование операции «Гнев Евфрата» возобновило военные действия в рамках четвертого этапа кампании. Отряды «Демократических сил» постепенно приближаются к Ракке, «столице халифата», с различных направлений.

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По данным информационного портала Damascus Now, в результате налета коалиции на селение Ар-Румейла к северо-востоку от Ракки погибли пять семей. Точное число жертв среди местного населения не оглашалось.

Напомним, что по данным активистов, с начала этого месяца жертвами ударов союзной авиации в Сирии стали более 60 мирных жителей.

Провинция Хама

В северо-западной части провинции Хама продолжаются военные действия между сирийской армией с одной стороны и «Организацией освобождения Леванта» и ее союзниками с другой. Группировка «Джейш аль-Изза» (формирование ССА) сообщила, что в ходе столкновений был ликвидирован ее полевой командир Халид Абду аш-Шимали.

Одновременно с этим незаконные вооруженные формирования активизировались в западной части региона. По данным портала Damascus Now, сирийская армия нанесла удары по наступающим на ее позиции исламистам в районе Ас-Сатхият к западу от города Саламия. Данных о потерях в рядах правительственных войск не поступало.

Напомним, что радикалы ИГ и «Организации освобождения Леванта» периодически проверяют на прочность позиции САА в районе Саламии в попытке перерезать стратегически важное шоссе, связывающее город Алеппо с другими регионами страны.

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Ирак

Правительственные войска продолжают операцию по освобождению от ИГ западной части Мосула. Иракское командование заявило, что силы безопасности вернули себе контроль над районом Аль-Харамат 2. Ожесточенные бои идут на узких улочках Старого города.

* Организация запрещена на территории РФ.