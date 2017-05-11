Политологи раскрыли истинные мотивы «большого паломничества» Трампа

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Москва, 11 мая. Президент США Дональд Трамп объявил о своем первом зарубежном турне, которое начнется 19 мая. Страны для путешествия Трамп выбрал не совсем обычные — Саудовскую Аравию, Израиль и Ватикан. Политологи предполагают, что это очередной способ привлечь внимание.

Трамп решил отличиться от предшественников — Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, которые первыми посетили соседние Мексику и Канаду соответственно. Совершая «паломничество» в столицы трех религий, Трамп, по мнению экспертов, преследует несколько целей: во-первых, объединить лидеров религий в борьбе с терроризмом, во-вторых, более выигрышно выглядеть в глазах американских католиков, и, в-третьих, доказать европейским партнерам намерение проводить политику, отличную от политики предшественников.

Академик РАН, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов уверен, что Трамп намеревается устроить очередное «большое шоу». Дело в том, что решать конкретные вопросы мировой политики он не может, потому что у него нет специалистов, которые могли бы профессионально этим заниматься.