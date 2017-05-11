Список экстремистов пополнит ловец покемонов Соколовский

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Москва, 11 мая. Блогер Руслан Соколовский, который был осужден за ловлю покемонов в храме, будет внесен в список экстремистов, сообщил адвокат блогера Алексей Бушмаков.

Защита назвала условный срок для Соколовского победой.

«Однако приговор состоялся обвинительный, и на Соколовского лягут все ограничения, которые предусмотрены за деятельность, связанную якобы с экстремизмом», — констатировал Бушмаков, передает РИА Новости.

Адвокат пояснил, что Соколовского внесут в список экстремистов, банковские счета блогера будут заблокированы, а также ему запретят свободное передвижение. Кроме того, для осужденного закрыта дорога на государственную службу, а также запрещено создавать некоммерческие организации и фонды.

Ранее Соколовский, которого признали виновным в оскорблении чувств верующих и разжигании вражды, был приговорен к условному сроку на 3,5 года. Такое решение сегодня вынес суд Екатеринбурга.