Список экстремистов пополнит ловец покемонов Соколовский
Москва, 11 мая. Блогер Руслан Соколовский, который был осужден за ловлю покемонов в храме, будет внесен в список экстремистов, сообщил адвокат блогера Алексей Бушмаков.
Защита назвала условный срок для Соколовского победой.
«Однако приговор состоялся обвинительный, и на Соколовского лягут все ограничения, которые предусмотрены за деятельность, связанную якобы с экстремизмом», — констатировал Бушмаков, передает РИА Новости.
Адвокат пояснил, что Соколовского внесут в список экстремистов, банковские счета блогера будут заблокированы, а также ему запретят свободное передвижение. Кроме того, для осужденного закрыта дорога на государственную службу, а также запрещено создавать некоммерческие организации и фонды.
Ранее Соколовский, которого признали виновным в оскорблении чувств верующих и разжигании вражды, был приговорен к условному сроку на 3,5 года. Такое решение сегодня вынес суд Екатеринбурга.