Морковка на веревочке: в МИД РФ объяснили, почему ЕС одобрил безвиз для Украины

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Москва, 11 мая. Отмену визового режима между Украиной и Евросоюзом можно сравнить с морковкой на веревочке, слегка облегчающей действующую систему. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Алексей Мешков.

«Мы же понимаем, что так называемый безвизовый режим с Украиной — это в определенной степени такая морковка на веревочке, которая чуть-чуть облегчает существующую систему», — пояснил глава ведомства в ходе выступления на площадке клуба «Валдай».

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что совет министров ЕС вынес заключительное решение по вопросу предоставления жителям Украины права на безвизовый въезд в ЕС. По словам украинского лидера, соответствующее соглашение подпишут 17 мая в Страсбурге.