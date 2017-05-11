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Москва, 11 мая. «Газпром» построил 719 километров линейной части газопровода «Сила Сибири». При этом общая протяженность трассы магистрали составит 2158 км.

Как говорится в сообщении энергетической компании, в настоящее время на границе России с Китаем действует пункт пропуска для строителей подводного перехода через границу.

По словам заместителя председателя правления «Газпрома» Виталия Маркелова, открытие пункта пропуска имеет большое значение для синхронизации работ по созданию газотранспортных мощностей на российской и китайской территориях.

Напомним, что газопровод «Сила Сибири» строится для поставки «голубого топлива» из Якутии в Приморский край, а также в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Закончить строительство планируется к 2017 году.