Вербовщик ИГ предстанет перед судом в Астраханской области

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Астрахань, 11 мая. В Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, который, по версии следствия, вербовал людей в террористическую организацию «Исламское государство»* (запрещена в РФ).

Как сообщает «Свободная пресса», в конце 2015 года приверженца радикального ислама сдали в полицию двое мужчин, которых он хотел завербовать. Обвиняемый пытался набрать новых рекрутов в вооруженные формирования ИГ*, участвовавшие в боях против правительственной армии Сирии. Уголовное дело в отношении предполагаемого вербовщика было направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Астраханской области.

* Организация запрещена на территории РФ.