Сирия стала главной темой на встречах Лаврова с Трампом и Тиллерсоном

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Вашингтон, 11 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил сирийский вопрос с президентом и госсекретарем США.

Главу МИД России Сергея Лаврова встретили в Белом доме на высшем уровне. Изначально предполагалось, что главной темой на встречах с президентом и государственным секретарем будет Украина, однако позже стало известно, что политики обсуждали сирийский вопрос.

Сергей Лавров отметил, что во время разговора о меморандуме, принятом в Астане 4, российская и американская сторона достигли согласия сразу на нескольких уровнях. США приняли создание зон деэскалации в Сирии не только в концептуальном плане, но и в практическом, поддержав географические параметры областей снижения напряженности. Москва и Вашингтон смогут вести совместную борьбу с терроризмом.