Сирия: РФ и Турция рассказали об обстановке в зонах деэскалации

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Москва, 11 мая. За минувшие сутки в четырех зонах деэскалации в Сирии зафиксировано 11 фактов нарушения режима прекращения боевых действия. Об этом журналистам сообщило министерство обороны РФ. В целом обстановка в этих регионах остается стабильной. О восьми случаях доложила российская сторона, о трех — отчиталась Турция. Залпы огня четыре раза раздавались в Дамаске, два — в Латакии, четырежды стреляли в Хаме и один раз — в Алеппо.

В Минобороны уточнили, что в основном беспорядочная стрельба велась в тех районах, которые находятся под контролем боевиков террористических организаций «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство»* (обе группировки запрещены в России).

* Организация запрещена на территории РФ.