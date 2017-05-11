Евросоюз назвал условия приостановки безвизового режима с Украиной

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Брюссель, 11 мая. Евросоюз оставляет за собой право приостановить действие безвизового режима с Украиной в том случае, если возникнут проблемы в сфере миграции или обеспечения безопасности, напомнили Киеву в Совете ЕС.

В ЕС недавно был принят новый, доработанный механизм приостановки безвизового режима. Он позволит приостановить либерализацию режима, «если с Украиной возникнут серьезные вопросы с миграцией или безопасностью», сообщили в пресс-службе Совета.

Ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Совет министров ЕС вынес окончательное решение о предоставлении украинцам права безвизового въезда в страны ЕС. Соглашение будет подписано 17 мая в Страсбурге.