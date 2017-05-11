Россия не заинтересована в развале Евросоюза – МИД РФ

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Москва, 11 мая. Россия не заинтересована в развале Евросоюза, так как со стабильным партнером работать проще, заявил заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков во время работы дискуссионного клуба «Валдай».

Мешков опроверг мнение, что Россия заинтересована в развале Евросоюза. Он подчеркнул, что для этого есть целый ряд причин. Он напомнил, что Россия в подходе к работе опирается на полицентричный мир.

«Мы заинтересованы, чтобы ситуация в Евросоюзе стабилизировалась и он пошел в сторону роста… — констатировал представитель внешнеполитического ведомства. — Нам было значительно проще работать с ЕС, когда он рос и когда он говорил единым голосом, потому что у тебя должен быть предсказуемый партнер».

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