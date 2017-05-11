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Политика
Захарова прокомментировала слухи об «объективе Кремля» на встрече Лаврова и Трампа

Захарова прокомментировала слухи об «объективе Кремля» на встрече Лаврова и Трампа

12:47  11 Мая 2017
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Захарова

Москва, 11 мая. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова рассказала об организации освещения представителями СМИ переговоров главы министерства иностранных дел Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа. 

Напомним, ранее Захарова поставила диагноз американским СМИ, которые раздули скандал из-за российских фотографий с встречи Лаврова и Трампа.  

Представитель ведомства отметила, что на переговорах было столько представителей СМИ, сколько изначально было заявлено с американской стороны, уточнив, что речь шла лишь о фотографической съемке старта переговоров. 

Захарова прокомментировала слухи об «объективе Кремля» на встрече Лаврова и Трампа

Захарова также прокомментировала появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что влияние Москвы на Трампа якобы настолько сильно, что 45-й президент США разрешил только российским журналистам освещать переговоры, отметив, что со стороны США тоже были фотографы. 

Российский дипломат также подчеркнула, что не Россия составляла регламент и списки.

«Мы четко заявили, что с нашей стороны будет фотограф», — отметила Захарова. 

#россия #сша #трамп #лавров #захарова #сми
Дана Балан
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