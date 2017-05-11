Захарова прокомментировала слухи об «объективе Кремля» на встрече Лаврова и Трампа

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Москва, 11 мая. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова рассказала об организации освещения представителями СМИ переговоров главы министерства иностранных дел Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа.

Напомним, ранее Захарова поставила диагноз американским СМИ, которые раздули скандал из-за российских фотографий с встречи Лаврова и Трампа.

Представитель ведомства отметила, что на переговорах было столько представителей СМИ, сколько изначально было заявлено с американской стороны, уточнив, что речь шла лишь о фотографической съемке старта переговоров.

Захарова также прокомментировала появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что влияние Москвы на Трампа якобы настолько сильно, что 45-й президент США разрешил только российским журналистам освещать переговоры, отметив, что со стороны США тоже были фотографы.

Российский дипломат также подчеркнула, что не Россия составляла регламент и списки.