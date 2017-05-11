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Новости Сирии
«Хезболла» покинула провинцию Хама и выдвинулась в сторону Дейр эз-Зора

«Хезболла» покинула провинцию Хама и выдвинулась в сторону Дейр эз-Зора

12:04  11 Мая 2017
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«Хезболла» покинула провинцию Хама и выдвинулась в сторону Дейр эз-Зора

Хама, 11 мая. Отряды ливанской «Хезболлы» намерены участвовать в освобождении осажденного Дейр эз-Зора.

Военные источники сообщают, что подразделения ливанской «Хезболлы» покинули зону деэскалации в северной части провинции Хама и переместились в район древней Пальмиры. Отмечается, что отряды союзников Дамаска будут участвовать в крупномасштабной операции по освобождению провинции Дейр эз-Зор.

«Хезболла» покинула провинцию Хама и выдвинулась в сторону Дейр эз-Зора

В колонне «Хезболлы» движутся десятки единиц тяжелой боевой техники, танки, реактивные системы залпового огня, ствольная артиллерия и сотни бойцов. В ближайшее время колонна достигнет области Джубб аль-Джарра к северу от месторождения аль-Шаер в провинции Хомс.

Алексей Громов
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