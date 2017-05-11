Трем фигурантам дела о теракте в Петербурге предъявили обвинение

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Москва, 11 мая. Следственный комитет предъявил обвинение троим фигурантам уголовного дела о террористическом акте в петербургском метрополитене. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, в числе фигурантов дела десять человек.

Она отметила, что обвинение в совершении преступлений «террористический акт; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» предъявлено Махамадюсуфу Мирзаалимову, Ибрагимжону Эрматову и Бахраму Эргашеву. Уже в ближайшее время также будет предъявлено обвинение остальным соучастникам.

Напомним, ранее ФСБ объявила в розыск близкого друга смертника Акбара Джалилова — 24-летнего Фарруха Таджибаева, которого также обвиняют в организации теракта в Петербурге.

3 апреля в вагоне метрополитена Петербурга, следовавшего от станции «Сенная площадь» до станции «Технологический институт», прогремел взрыв, жертвами которого стали 15 человек.