Россиянин погиб при загадочных обстоятельствах в Бангкоке

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Бангкок, 11 мая. Россиянин Максим Непомнящий был обнаружен мертвым неподалеку от торгового центра Thaniya Plaza в Таиланде.

Сотрудники правоохранительных органов рассматривают версию самоубийства. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

В кармане у погибшего обнаружили телефон, с помощью которого была установлена личность россиянина. Полицейские обратились именно в российское консульство, поскольку интерфейс смартфона был на русском языке.

В телефоне хранилась информация о бронировании на 7-9 мая номера в гостинице, который расположен недалеко от места гибели мужчины. В номере в ходе обыска нашли документы россиянина, согласно которым он выехал в Таиланд 7 мая, передает «Газета.Ru».

С помощью материала, предоставленного внешними камерами наблюдения, было установлено, что российский турист мог намеренно убить себя.