Роналду сдает себя в «аренду» на четыре часа за 920 тысяч фунтов стерлингов

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Лондон, 11 мая. Известного футболиста, нападающего «Реала» Криштиану Роналду можно «арендовать» на четыре часа за 920 тысяч фунтов стерлингов, утверждают авторы книги Football Leaks: The Dirty Business of Football Михаэль Вульцингер и Рафаэль Бушманн.

В книге описывается случай, когда компания из Саудовской Аравии заплатила 920 тысяч фунтов стерлингов (почти 7 млн рублей или более 1 млн евро по текущему курсу Центробанка) за четыре часа в обществе знаменитого португальца. В стоимость «аренды» вошли также пять футболок с автографом Роналду, два упоминания в соцсетях, а также фотосессия. Помимо этого, разрешается использовать изображение футболиста для региональной рекламы, правда, в течение всего лишь одного дня.