Роналду сдает себя в «аренду» на четыре часа за 920 тысяч фунтов стерлингов
Лондон, 11 мая. Известного футболиста, нападающего «Реала» Криштиану Роналду можно «арендовать» на четыре часа за 920 тысяч фунтов стерлингов, утверждают авторы книги Football Leaks: The Dirty Business of Football Михаэль Вульцингер и Рафаэль Бушманн.
В книге описывается случай, когда компания из Саудовской Аравии заплатила 920 тысяч фунтов стерлингов (почти 7 млн рублей или более 1 млн евро по текущему курсу Центробанка) за четыре часа в обществе знаменитого португальца. В стоимость «аренды» вошли также пять футболок с автографом Роналду, два упоминания в соцсетях, а также фотосессия. Помимо этого, разрешается использовать изображение футболиста для региональной рекламы, правда, в течение всего лишь одного дня.