Собянин рассказал, в какие дома переселят жителей московских хрущевок

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Москва, 11 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал не переселять в «какие-то небоскребы» жителей сносимых в столице пятиэтажек. При этом он подчеркнул, что это будет удобное и современное жилье, а его стоимость будет на 25-30% выше, чем в хрущевке.

О том, какие условия ждут переселенцев, градоначальник рассказал в эфире «Вести ФМ». «Это не какие-то небоскребы, дома от 6 до 14 этажей», — заявил Собянин. Кроме того, как уточняет «Вечерняя Москва», он сообщил и о том, когда начнется строительство первых домов для переселения жильцов пятиэтажек. «Я считаю, после принятия программы в течение года мы можем начать строить дома… Есть дома «на выходе», те, которые строили до этой программы, часть мы сможем задействовать в этой программе», — рассказал он.

Напомним, предварительный список домов под снос был опубликован ранее на официальном портале мэра и правительства города. «Это дома, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, и две трети жителей которых желают, чтобы их дом рассмотрели на предмет включения в программу реновации», — добавил Собянин.