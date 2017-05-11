Протекционизм Минфина: исчезновение импортного вина может быть выгодно для России

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С прилавков российских магазинов вскоре могут исчезнуть многие иностранные вина. Министерство финансов намерено лишить импортеров вина пониженной ставки акциза на продукцию с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). С точки зрения Минфина, льготные условия должны действовать только для вина российского производства. Главное, поставщиков зарубежного вина теперь могут обязать начислять таможенной службе доплату за весь период действия пониженной акцизной ставки. Она, напомним, действовала с 1 января 2016 года.

Обо всем этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на попавшие в распоряжение редакции копии правительственных документов.

«Коммерсантъ» также напоминает, какими именно льготами пользовалась «защищенная» винная продукция последние полтора года. Когда пониженный акциз вступил в силу в начале прошлого года, он составлял 5 рублей за литр для простых вин, для игристых — 13. В 2017 году для игристых вин акциз вырос до 14 рублей за литр. При этом для «незащищенной» винной продукции акциз в 2016 году составлял 9 за литр «тихого» вина и 26 рублей за литр игристого. В 2017 году он поднялся до 18 и 36 рублей соответственно.

Разница в акцизах на «защищенные» вины прописана в Налоговом кодексе РФ, однако там нет указания на какие-либо ограничения по месту происхождения продукции. Под льготный акциз до сих пор подпадало как импортное, так и отечественное вино. Вскоре Минфин планирует изменить эту ситуацию. Льготы для отечественных вин останутся, для иностранных вин — исчезнут.

«Коммерсантъ» отмечает, что позиция министерства финансов РФ стала неожиданностью для многих импортеров. Менеджеры крупных компаний рассказали изданию, что таможня уже неофициально уведомила участников рынка о перспективе возможной доплаты разницы в акцизах. В некоторых случаях речь может идти о миллиардах рублей. Один из предпринимателей даже заявил, что после имплементации решения Минфина с российского рынка уйдут до 80% компаний-импортеров, и россияне останутся без зарубежного вина.

Руководитель Центра экономических исследований ИГСО Василий Колташов, впрочем, считает инициативу правительства по повышению акцизов не таким плохим решением.

«Это одна из тех протекционистских мер, которые порой применяются в России. Российское государство не проводит фронтальной политики торгового протекционизма, тем не менее иногда — часто очень неожиданно, как сейчас, — оно способно к применению таких локальных мер. В общем-то, в этом случае логика, которой руководствуется Минфин, вполне разумна. Это необходимая мера, способная быть полезной. Очевидно, что импортные вина должны стоить дороже российских. Потому на них разумно поднять акциз», — приводит свою точку зрения экономист.

Проблемным во всей этой истории может быть не то, что какой-то импортер вина уйдет с российского рынка или что иностранное вино подорожает. Главная проблема, считает Колташов, заключается в том, что правительство может не захотеть идти до конца. Тогда эта попытка помочь российскому виноделию с помощью протекционистских мер будет иметь фрагментарный и локальный характер и не возымеет должного эффекта.

«Важно не только то, чтобы импортное вино стоило дороже, но и чтобы российское было дешево. Не только дешевле импортного, а просто дешево. В Италии и во Франции сравнительно неплохое вино местного производства стоит копейки. Если удастся начать замещать импортные вина российскими винами — именно винами, а не эрзацем вина, то новая инициатива Минфина будет очень полезной. Потому за этой протекционистской тактикой должны последовать меры по поддержке российского виноделия: допустим, виноделия Крыма», — продолжает Василий Колташов.

На том же Крымском полуострове есть масса винодельческих производств, которые уже сейчас готовы заместить импортное вино своим на прилавках по всей России, подчеркивает эксперт.

«Тем не менее в Крыму до сих пор есть проблемы: с землей, с административным управлением и законодательной базой. Пока эти проблемы не будут разрешены, я не вижу особых перспектив для замены импортного вина хорошим российским. Правительство сейчас должно заняться организацией и наращиванием производство российского вина», — подводит итог он.