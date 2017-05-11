Дейр эз-Зор: сирийские военные уничтожили подземный туннель боевиков ИГ

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Дейр эз-Зор, 11 мая. Правительственные войска Сирии взорвали 23-метровый туннель и уничтожили крупный отряд террористов.

Подземный туннель в Дейр эз-Зоре боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) использовали для быстрого перемещения вдоль линии фронта, а также для доставки боеприпасов и подкрепления на передовые позиции. Сирийские военные оцепили стратегически важный объект и уничтожили его вместе с группой джихадистов.

Наступательные действия начались и в районе Малеха к юго-западу от Дейр эз-Зора. Отмечается, что колонна тяжелой техники была отправлена на восток провинции Хомс для снятия блокады с осажденного Дейр эз-Зора.

* Организация запрещена на территории РФ.