ЛНР узнала, как украинских солдат силой удерживают в ВСУ

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Луганск, 11 мая. В ВСУ незаконно продлевают контракты без согласия бойцов, удерживая их в армии, сообщили в центре взаимодействия с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР.

В МВД ЛНР поступил звонок от жителя Ровно, который рассказал, что разочаровался в ВСУ во время службы в армии.

«С нетерпением ожидал окончания в мае 2017 году контракта с целью попробовать себя на гражданском поприще. Но 8 мая ему сообщили, что контракт с ним продлен еще на два года. Своего согласия на это заявитель не давал», — констатировали представители республики.

Молодой человек добавил, что все молодые люди, которых насильно оставили в армии, боятся, что «из них сформируют диверсионно-разведывательные группы и бросят «на убой» в Донбасс».

В ЛНР отметили, что в действиях украинского командования усматривают признаки преступления по статье «Превышение должностных полномочий».

Ранее в ОБСЕ выступили с требованием разминировать линию соприкосновения в Донбассе.