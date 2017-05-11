Онищенко о заявлении Пенса по минским соглашениям: США не будут изобретать велосипед

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Москва, 11 мая. Власти США впервые косвенно признали, что на Украине происходит внутригосударственный военный конфликт, и подтвердили, что минские соглашения являются верным способом для его урегулирования. Так прокомментировал депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко заявление вице-президента США Майкла Пенса, которое он сделал в ходе встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

«Американцы признают то, что сделано «нормандской четверкой» и призывают действовать в этом русле – это прояснение позиции США, и оно будет работать на пользу. Возможности для спекуляций и неконструктивных маневров, которыми очень хорошо пользуется незаконная власть в Киеве, существенно сужаются», — цитирует депутата агентство Nation News.

Напомним, в заявлении Пенса говорится о том, что конфликт на юго-востоке Украины удастся разрешить с помощью минских соглашений.