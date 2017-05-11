Путин лично наградит российских офицеров, сдержавших натиск 300 боевиков в Сирии

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Москва, 11 мая. Президент России Владимир Путин лично наградит группу офицеров Сил специальных операций Минобороны РФ, которые заставили отступить несколько сотен боевиков в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Да», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 16 российских офицеров в провинции Алеппо подверглись атаке со стороны террористов запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра». В течение двух дней военнослужащие сдерживали натиск порядка 300 боевиков. После того, как офицеры уничтожили танк, две боевые машины и «шахидмобиль» со смертником внутри, экстремисты отступили. Командиру группы присвоили звание Героя России.