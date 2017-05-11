Более трети россиян занимаются самолечением

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Москва, 11 мая. В случае возникновения проблем со здоровьем более трети россиян прибегают к самолечению. Такие результаты показал опрос, проведенный ВЦИОМ.

35% россиян при болезни предпочитают заниматься самолечением. Еще 46% обращаются в государственные медучреждения, 11% идут в платные клиники и 1% ищет помощи у народных целителей. Еще 4% пускают болезнь на самотек.

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов отмечает, что данные показатели свидетельствуют о довольно непростой ситуации в отечественном здравоохранении.

Опрос проводился 23-24 апреля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов посредством телефонного интервьюирования.