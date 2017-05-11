Роскомнадзор обязал Opera и Vimeo рассекречивать данные о пользователях

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Москва, 11 мая. Роскомнадзор внес Opera Software и Vimeo в базу организаторов распространения информационных данных. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

По имеющимся данным, в этот реестр был включен корпоративный блог Opera, который рассказывает о браузерах фирмы и сайт бесплатного видео Vimeo. Кроме того, в список вошел сайт коммуникационной базы Snaappy.

Летом 2014 года в силу вступил закон, согласно которому вводится понятие «организатор распространения информации в сети интернет». Отмечается, что организаторы распространения информации должны придерживаться определенных правил, а в противном случае доступ к их сайтам может быть заблокирован на территории России.

Отметим, что Opera Software и Vimeo обязаны хранить на территории России информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и контента, а также данные о пользователях.