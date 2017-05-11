Стало известно, почему Генпрокуратура вернула дело экс-главы «Роснано» в СК

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Москва, 11 мая. Дело бывшего главы «Роснано» Леонида Меламеда и финансового директора корпорации Святослава Понурова было возвращено в ГСУ СК России Генеральной прокуратурой РФ. Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, это сделано в целях проведения дополнительного следствия из-за обнаруженных нарушений уголовно-процессуального законодательства.

Так, в пресс-службе Генпрокуратуры РФ заявили, что дело по обвинению Леонида Меламеда и Святослава Понурова в совершении хищения путем растраты в особо крупном размере поступило с обвинительным заключением из ГСУ СК России в Генеральную прокуратуру 21 апреля 2017 года. В ходе изучения уголовного дела были обнаружены грубейшие нарушения положений уголовно-процессуального законодательства, препятствующие утверждению обвинительного заключения и направлению уголовного дела в суд, отметили в Генпрокуратуре.

Напомним, что экс-глава «Роснано» заключил договор об оказании услуг компании «Алемар» в период с 2007 по 2009 годы. В течение полугода финдиректор «Алемара» Святослав Понуров и заместитель Меламеда Андрей Малышев незаконно перечислили более 220 миллионов рублей.