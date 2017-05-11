Чиновников Екатеринбурга отправят на поиски самой вкусной шаурмы
Екатеринбург, 11 мая. Администрация города проведет рейд по киоскам с шаурмой, заявила глава комитета товарного рынка Елена Чернышева.
В ходе очередного заседания Чернышева дала понять, что внимательно прочитала материалы журналистов о вкусе и качестве шаурмы, которая продается в киосках Екатерибурга. Оценивались также приветливость персонала и чистота кухни, на которой готовится ближневосточное блюдо.
«Ну, мы вслед за ними тоже проведем мониторинг, но уже не просто по органолептическим показателям, а с подробным исследованием продукции», — цитирует слова Чернышевой Ura.Ru.
По ее словам, рейд будет проводить рабочая группа, в обязанности которой входит мониторинг молочной продукции и мясных изделий.