Чиновников Екатеринбурга отправят на поиски самой вкусной шаурмы

В закладки

Скопировать

Екатеринбург, 11 мая. Администрация города проведет рейд по киоскам с шаурмой, заявила глава комитета товарного рынка Елена Чернышева.

В ходе очередного заседания Чернышева дала понять, что внимательно прочитала материалы журналистов о вкусе и качестве шаурмы, которая продается в киосках Екатерибурга. Оценивались также приветливость персонала и чистота кухни, на которой готовится ближневосточное блюдо.

«Ну, мы вслед за ними тоже проведем мониторинг, но уже не просто по органолептическим показателям, а с подробным исследованием продукции», — цитирует слова Чернышевой Ura.Ru.

По ее словам, рейд будет проводить рабочая группа, в обязанности которой входит мониторинг молочной продукции и мясных изделий.