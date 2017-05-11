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Украина
Порошенко объявил дату подписания соглашения о безвизовом режиме с ЕС

Порошенко объявил дату подписания соглашения о безвизовом режиме с ЕС

12:02  11 Мая 2017
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Порошенко объявил дату подписания соглашения о безвизовом режиме с ЕС

Киев, 11 мая. Совет министров Евросоюза вынес заключительное решение по вопросу предоставления жителям Украины права на безвизовый въезд в ЕС, заявил президент Украины Петр Порошенко.

По словам Порошенко, соглашение о предоставлении Украине безвизового режима с Евросоюзом будет подписано 17 мая в Страсбурге. Он добавил, что это будет один из важнейших его визитов за три года работы на посту президента.

«Только что Совет министров Евросоюза принял окончательное решение о предоставлении нам, гражданам Украины права на безвизовые путешествия», — констатировал украинский президент.

Порошенко объявил дату подписания соглашения о безвизовом режиме с ЕС

Ранее Порошенко попросил конгресс США усилить антироссийские санкции.

#порошенко
Катерина Тимошенская
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