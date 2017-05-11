Блогер, ловивший покемонов в храме Екатеринбурга, получил 3,5 года условно

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Екатеринбург, 11 мая. Руслан Соколовский, которого признали виновным в оскорблении чувств верующих и разжигании вражды, приговорен к условному сроку. Такое решение сегодня вынес суд Екатеринбурга.

«Суд постановил приговорить Соколовского Руслана Геннадьевича к условному наказанию в 3,5 года условно», — цитирует ТАСС приговор.

Напомним, прошлым летом блогер снял на видео и опубликовал в Интернете процесс ловли покемонов прямо во время богослужения в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Запись он сопроводил злобными комментариями с использованием нецензурной лексики.