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Происшествия
Блогер, ловивший покемонов в храме Екатеринбурга, получил 3,5 года условно

Блогер, ловивший покемонов в храме Екатеринбурга, получил 3,5 года условно

11:30  11 Мая 2017
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Блогер, ловивший покемонов в храме Екатеринбурга, получил 3,5 года условно

Екатеринбург, 11 мая. Руслан Соколовский, которого признали виновным в оскорблении чувств верующих и разжигании вражды, приговорен к условному сроку. Такое решение сегодня вынес суд Екатеринбурга. 

Блогер, ловивший покемонов в храме Екатеринбурга, получил 3,5 года условно

«Суд постановил приговорить Соколовского Руслана Геннадьевича к условному наказанию в 3,5 года условно», — цитирует ТАСС приговор.

Блогер, ловивший покемонов в храме Екатеринбурга, получил 3,5 года условно

Напомним, прошлым летом блогер снял на видео и опубликовал в Интернете процесс ловли покемонов прямо во время богослужения в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Запись он сопроводил злобными комментариями с использованием нецензурной лексики. 

#соколовский
Алексей Громов
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