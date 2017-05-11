Дерзких угонщиков такси в Петербурге остановил фонарный столб

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Санкт-Петербург, 11 мая. В Петербурге трое мужчин похитили автомобиль такси и почти мгновенно были наказаны за это преступление. Угнанная машина врезалась в столб освещения, находившихся в ней злоумышленников задержали.

В ночь на 10 мая пассажиры Hyundai Solaris применили физическую силу к водителю такси и высадили его из машины. После этого угонщик вместе с сообщниками попытался скрыться, но не справился с управлением. Автомобиль врезался в фонарный столб на проспекте Энгельса, после чего трех мужчин задержали правоохранители.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и Ленобласти. Уточняется, что находившегося за рулем такси угонщика госпитализировали.