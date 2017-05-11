Лавров на Кипре поднимет вопрос о «вакханалии» в ПАСЕ

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Москва, 11 мая. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на сессии комитета глав МИД Совета Европы поднимет вопрос о «вакханалии», происходящей в ПАСЕ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков.

Дипломат отметил, что сейчас Парламентская ассамблея Совета Европы переживает глубочайший кризис, существующая повестка дня полностью изжила себя. При этом ПАСЕ является одним из основных органов Совета Европы, поэтому просто закрывать глаза на происходящее не представляется возможным.

«Мы не сможем промолчать вокруг той вакханалии, которая творится в сегодня в Парламентской ассамблее Совета Европы, — сказал дипломат. — Когда такой глубочайший кризис переживает один из основных органов Совета Европы, неизбежно обращать внимание и на это».