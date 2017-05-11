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Экономика
Фото обновленного кроссовера Hyundai Creta попали в Сеть

Фото обновленного кроссовера Hyundai Creta попали в Сеть

11:42  11 Мая 2017
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Фото обновленного кроссовера Hyundai Creta попали в Сеть

Сеул, 11 мая. Южнокорейская компания Hyundai вскоре презентует обновленный внедорожник ix25, известный на российском рынке как Creta. Фотографии новинки появились в Сети.

По снимкам не совсем понятно, каким будет экстерьер внедорожника, поскольку авто замаскировано. По предварительной информации, джип будет чем-то напоминать предыдущую версию, которая предназначена для бразильского рынка.

В салоне больших изменений не предвидится, но приобрести авто можно будет с двухцветной отделкой салона. Сообщается, что разработчики улучшили звукоизоляцию Hyundai Creta. 

Стоит напомнить, что в марте текущего года полноприводная  модель с 1,6-литровым двигателем стала доступна для россиян. Цена новинки базовой комплектации составляет почти 965 тыс. рублей, за комплектацию Comfort придется выложить 1,1 млн рублей. 

 

#авто #hyundai
Дана Балан
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