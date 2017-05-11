Фото обновленного кроссовера Hyundai Creta попали в Сеть

В закладки

Скопировать

Сеул, 11 мая. Южнокорейская компания Hyundai вскоре презентует обновленный внедорожник ix25, известный на российском рынке как Creta. Фотографии новинки появились в Сети.

По снимкам не совсем понятно, каким будет экстерьер внедорожника, поскольку авто замаскировано. По предварительной информации, джип будет чем-то напоминать предыдущую версию, которая предназначена для бразильского рынка.

В салоне больших изменений не предвидится, но приобрести авто можно будет с двухцветной отделкой салона. Сообщается, что разработчики улучшили звукоизоляцию Hyundai Creta.

Стоит напомнить, что в марте текущего года полноприводная модель с 1,6-литровым двигателем стала доступна для россиян. Цена новинки базовой комплектации составляет почти 965 тыс. рублей, за комплектацию Comfort придется выложить 1,1 млн рублей.