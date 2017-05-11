Сирия: ВКС РФ уничтожили коммуникации ИГ в провинции Алеппо

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Алеппо, 11 мая. ВКС РФ вплотную занялись путями коммуникаций «Исламского государства»* после освобождения города Аль-Махдум.

Населенный пункт Аль-Махдум был стремительно взят «Силами Тигра» при поддержке российских летчиков. Правительственные войска столкнулись с отчаянным сопротивлением боевиков и понесли потери. Наступление приостановилось, сейчас военные ищут уязвимые места в обороне боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Российская военная авиация нанесла удар по объектам ИГ* на границе провинций Алеппо и Ракка. Летчики сделали упор на тыловые коммуникации террористов в районе равнины Маскана. Сейчас все дневные передвижения исламистов прекратились, боеприпасы и подкрепление джихадисты подвозят только по ночам.

* Организация запрещена на территории РФ.