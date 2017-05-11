Си Цзиньпин ждет нового президента Южной Кореи в Пекине

В закладки

Скопировать

Сеул, 11 мая. В ходе телефонного разговора председатель КНР Си Цзиньпин пригласил избранного президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Пекин. Об этом сообщает агентство Ренхап.

Как уточняет агентство, Си Цзиньпин сам позвонил Мун Чжэ Ину, чтобы поздравить его с победой на выборах. Это первый случай, когда китайский руководитель первым позвонил южнокорейскому президенту.

В телефонном разговоре обсуждались улучшение двусторонних отношений и ряд вопросов, касающихся ситуации на Корейском полуострове. Цзиньпин выразил надежду на то, что ему в скором времени удастся встретиться с южнокорейским коллегой.

Накануне Мун Чжэ Ин заявил, что готов в случае необходимости и в целях стабилизации ситуации на Корейском полуострове съездить и в Вашингтон, и в Пекин, и в Токио, и даже в Пхеньян.