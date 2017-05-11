Бортник: Европейцы разочаровались в руководстве Украине

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Киев, 11 мая. Широко разрекламированная масштабная реформа украинских министерств опять закончится ничем, зато будут разгромлены бюрократические элиты Украины, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) киевский политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман накануне на заседании кабинеты министров объявил о старте полномасштабной реформы в органах власти. Реформированию по лекалам ЕС будут подвергнуты девять министерств, при этом к работе привлекут около тысячи молодых специалистов, назначенных европейскими партнерами Украины.

«Мы имеем лучшую в Европе конституцию – не помогает. Мы три раза проводили судебную реформу – не помогает. Мы провели реформу полиции – не помогает. Любая реформа в нынешних условиях, реализуемая нынешними чиновниками, она обречена на негативные социальные результаты. Нельзя грязными руками делать торт, потому что все, кто будет его есть, отравятся. Не будет ничего на Украине работать, любую у нас реформу сфальсифицируют», - так прокомментировал ожидаемые результаты реформы политолог.



«Уже заявлены планы ЕС, что они будут помогать в кадровом подборе новых чиновников для реформы министерств Украины. Европейцы разочаровались в нынешних руководителях страны и они готовят не просто смены, а подмену украинских бюрократических элит. Они рассчитывают привести туда людей, более лояльных к ЕС. Все это закончится очередным разгромом и ослаблением Украины. Будут разгромлены бюрократические элиты Украины, которые оставались последним очагом суверенности нашей страны», - подчеркнул Руслан Бортник.

Сообщается, что реформа коснется таких министерств:

- министерство социальной политики (главный фокус работы – пенсионная реформа);

- министерство здравоохранения (реформа сферы здравоохранения);

- министерство аграрной политики (земельная реформа);

- министерство образования (реформа образования);

- министерство финансов (финансовое обеспечение реформ);

- министерство регионального развития (децентрализация);

- министерство энергетики (развитие энергосектора);

- министерство инфраструктуры (развитие инфраструктуры);

- кабинет министров (координация реформы госуправления);

- министерство юстиции (внедрение современных юридических практик).