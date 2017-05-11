Пьяный пенсионер забил мать до смерти в Нижегородской области и забыл об этом

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Нижний Новгород, 11 мая. Житель города Павлово Нижегородской области задержан по подозрению в убийстве своей престарелой матери. 89-летняя пенсионерка скончалась от множества травм. Теперь ее 61-летний сын стал фигурантом дела по статье «Убийство».

Тело престарелой женщины было обнаружено накануне вечером в своей квартире. На трупе пенсионерки зафиксированы множественные телесные повреждения. Погибшая являлась труженицей тыла. По подозрению в убийстве женщины задержан ее сын.

«В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Мужчина не трудоустроен, ранее не судим. Он сообщил, что в момент убийства матери находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому не помнит никаких подробностей произошедшего», — рассказали представители регионального СУ СК РФ.