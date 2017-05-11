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Общество
Власти Крыма подтвердили, что у Джамалы есть проблемы с визитом на полуостров

Власти Крыма подтвердили, что у Джамалы есть проблемы с визитом на полуостров

11:21  11 Мая 2017
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Власти Крыма подтвердили, что у Джамалы есть проблемы с визитом на полуостров

Симферополь, 11 мая. Крымские власти год назад приглашали украинскую певицу Джамалу и предлагали ей выступить на полуострове, сообщил постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

«Могу с высокой долей уверенности говорить, что проблемы с посещением Крыма у Джамалы есть, но они исходят совсем не от Крыма, а от киевских властей, от тех кураторов, которые оказывают на Джамалу давление», — обратил внимание Мурадов.

Он отметил, что год назад крымские власти уже приглашали певицу в гости, и это предложение остается в силе. В ближайшее время представители республики официально направят Джамале приглашение, передает ТАСС.

Власти Крыма подтвердили, что у Джамалы есть проблемы с визитом на полуостров

Ранее Джамала, ставшая победительницей конкурса «Евровидение-2016» заявила, что хочет устроить концерт в Крыму.

#джамала
Катерина Тимошенская
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