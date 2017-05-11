Назван топ-5 самых продаваемых смартфонов 2017 года

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Бостон, 11 мая. Аналитическая компания Strategy Analytics рассказала о самых популярных смартфонах на мировом рынке в начале 2017 года.

Лидером стал новый смартфон Apple — iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Первый гаджет разошелся в 21,5 млн экземпляров, второй — в 17,4 млн экземпляров.

На третьем месте оказался смартфон китайской компании Oppo. Модель Oppo R9s разошлась в 8,9 млн штук. Стоит отметить, что основными покупателями Oppo являются сами китайцы, передает New Inform.

В «пятерку» популярных смартфонов также попали Samsung J3 и Galaxy J5, которые разошлись в 6,1 и 5 млн экземпляров соответственно. Общий объем мирового рынка в 2017 году оценивается в 353,3 млн штук. В первом квартале прошлого года было продано 330,1 млн аппаратов.