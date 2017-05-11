Кандидатура Антонова на пост посла РФ в США внесена в Госдуму

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Москва, 11 мая. Кандидатуру замглавы МИД РФ Анатолия Антонова внесли на рассмотрение Государственной думы для назначения в качестве посла России в Соединенных Штатах.

По словам источника в парламенте, в Госдуму уже поступили документы по кандидатуре Антонова. При этом в думском комитете по международным делам пока отказываются подтвердить поступление этих документов.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль известит журналистов в случае принятия решения о замене посла России в США и назначения на данный пост Антонова.

Ранее Антонов в течение пяти лет занимал должность заместителя Минобороны РФ.