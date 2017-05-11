Вторая часть «Стражей Галактики» возглавила российский кинопрокат

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Москва, 11 мая. Фильм «Стражи Галактики. Часть 2» возглавил российский кинопрокат по итогам праздничного уикенда. Продолжение космической саги собрало 724 млн рублей.

По данным портала «Кинодата», картина Джеймса Ганна сместила с пальмы первенства «Форсаж 8», который собрал за выходные 34,5 млн рублей. Замыкает тройку мультфильм «Рок-Дог» с 25 млн.

«Длинные выходные принесли хорошие результаты. Главные причины — выход долгожданного продолжения «Стражей Галактики», а также плохая погода, которая не позволила многим выехать за город, зато привлекала людей в кинотеатры»,— рассказала газете «Известия» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова.

В издании отмечают, что уже в следующие выходные вторую часть «Стражей Галактики» может потеснить новый фильм Гая Ричи «Меч короля Артура».