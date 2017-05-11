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Политика
Россия обещает КМСЕ провести «серьезный разговор» о правах человека на Украине

Россия обещает КМСЕ провести «серьезный разговор» о правах человека на Украине

11:52  11 Мая 2017
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РФ на КМСЕ обещает «серьезный разговор» о правах человека на Украине

Москва, 11 мая. Тяжелая ситуация с несоблюдением прав человека на Украине станет темой «серьезного разговора» в рамках комитета министров Совета Европы (КМСЕ), который пройдет на Кипре. Об этом журналистам рассказал заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Алексей Мешков. 

«Вы видите, что происходит там в этих для нас праздничные дни, когда ветераны опять стали объектами атак неофашиствующих молодчиков. Разговор будет серьезный и насыщенный», — добавил он.

РФ на КМСЕ обещает «серьезный разговор» о правах человека на Украине

Напомним, во время празднования Дня Победы в некоторых городах Украины были задержаны участники мирных демонстраций, сообщалось и о стычках с радикалами. Россия намерена принять участие в обсуждении «тяжелой правочеловеческой ситуации», сложившейся на Украине, подчеркнул Мешков. 

#мешков
Алексей Громов
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