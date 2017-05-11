Алеппо: боевики ИГИЛ уничтожили технику САА в районе Джиры

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Алеппо, 11 мая. Правительственные войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением боевиков «Исламского государства»* на востоке провинции.

Во время боев за авиабазу Джира боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) неоднократно использовали «шахид-мобили» со смертниками и беспилотники с гранатометными выстрелами.

На огневых точках джихадистов оказалось много ПТРК. Игиловцам удалось уничтожить сирийский танк, БМП-1 и пикап, оборудованный крупнокалиберным пулеметом. Несмотря на потери, правительственные войска продолжают наступление и стремятся зачистить от исламистов стратегически важную авиабазу.

* Организация запрещена на территории РФ.