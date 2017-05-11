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Общество
Вандалы осквернили храм на Урале «в поддержку» Соколовского

Вандалы осквернили храм на Урале «в поддержку» Соколовского

11:05  11 Мая 2017
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Вандалы осквернили храм на Урале «в поддержку» Соколовского

Екатеринбург, 11 мая. Неизвестные вандалы осквернили Храм на Крови в Екатеринбурге, решив поддержать блогера Руслана Соколовского, признанного виновным в оскорблении чувств верующих за ловлю покемонов в этой церкви.

Сегодня утром над входом в церковь появилась надпись «За пикачу!», ранее храм осаждали с одиночными пикетами, требуя освободить блогера, которого сторона гособвинения попросила приговорить к 3,5 годам колонии. При этом акция в защиту Соколовского не была согласована с властями города.

В cамом храме инцидент с надписью пока не комментируют, сообщает портал Ura.ru.
 

Ярослава Замысловатова
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