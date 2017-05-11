Ученые: Белое мясо спасает от развития подагры

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Кембридж, 11 мая. Американские ученые заявили, что употребление красного мяса может привести к развитию подагры. Факторами риска опасной болезни также выступают некоторые безалкогольные напитки и сладости.

Эксперты проанализировали данные 44 мужчин в возрасте 40-75 лет. У всех участников исследования была зафиксирована подагра. Добровольцы прошли необходимые медицинские тесты и рассказали о своих пищевых пристрастиях.

Выяснилось, что чрезмерное употребление красного мяса может привести не только к подагре, но и к развитию раковых заболеваний. Высокие температуры, при которых готовят некоторые мясные продукты, провоцируют рост злокачественных опухолей.

В белом мясе, напротив, меньше калорий. Кроме того, оно является источником незаменимых насыщенных жиров. Белок, который содержится в рыбе, крайне полезен для организма. Тем не менее, белое мясо остается самым бедным источником белка, считают эксперты.