Эскалаторы трех станций московского метро закрыты на ремонт с четверга

В закладки

Скопировать

Москва, 11 мая. С четверга эскалаторы сразу на трех станциях московской подземки закроются на капитальный ремонт.

Уточняется, что речь идет о станциях «Тургеневская», «Третьяковская» (Калужско-Рижская линия) и «Кузнецкий мост» (Таганско-Краснопресненская линия), передает РИАМО со ссылкой на график ремонтов, опубликованный на сайте столичного метрополитена.

На «Третьяковской» закроют эскалатор на выход в город. Ремонт продлится всего три дня — до 13 мая. На «Тургеневской» и «Кузнецком мосту» ремонтные работы продлятся больше месяца: эскалаторы вновь заработают 14 и 15 июня соответственно.