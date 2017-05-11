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Общество
Эскалаторы трех станций московского метро закрыты на ремонт с четверга

Эскалаторы трех станций московского метро закрыты на ремонт с четверга

11:16  11 Мая 2017
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Эскалаторы трех станций московского метро закрыты на ремонт с четверга

Москва, 11 мая. С четверга эскалаторы сразу на трех станциях московской подземки закроются на капитальный ремонт. 

Уточняется, что речь идет о станциях «Тургеневская», «Третьяковская» (Калужско-Рижская линия) и «Кузнецкий мост» (Таганско-Краснопресненская линия), передает РИАМО со ссылкой на график ремонтов, опубликованный на сайте столичного метрополитена. 

На «Третьяковской» закроют эскалатор на выход в город. Ремонт продлится всего три дня — до 13 мая. На «Тургеневской» и «Кузнецком мосту» ремонтные работы продлятся больше месяца: эскалаторы вновь заработают 14 и 15 июня соответственно. 

#москва
Владимир Багров
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